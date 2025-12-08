EU ja ETA alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille määrättävät lukukausimaksut uhkaavat lopettaa lukioita Suomessa.
Posion lukiossa on opiskelijoita Suomen lisäksi Vietnamista, Kiinasta, Myanmarista, Turkista ja Venäjältä. Opetus tapahtuu suomeksi, mutta tunnelma on kansainvälinen.
– Sellainen vapaampi ilmapiiri, että saa vapaammin olla oma itsensä, koska ihmiset tulevat eri kulttuureista ympäri maailmaa. Niin ei ole tavallaan sellaista jaettua ajatusta siitä, minkälainen on normaali ihminen, saa olla vähän outo, abiturientti Iida Lohi pohtii.
Nyt kuitenkin uusi linjaus huolestuttaa ja saa pohtimaan, joudutaanko lukio lakkauttamaan.
Tästä on kyse
Lokakuussa opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti, että kolmansien maiden kansalaisilla on jatkossa lukukausimaksut lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa.
Kyseiset opiskelijat eivät siten enää ole valtionosuusrahoituksen perusteena. Samalla ammatillisen koulutuksen järjestäjille tulee mahdolliseksi myydä tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta myös EU- ja ETA-valtioiden kansalaisille, tiedotteessa sanotaan.