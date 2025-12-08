Lokakuussa opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti , että kolmansien maiden kansalaisilla on jatkossa lukukausimaksut lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa.

Nyt kuitenkin uusi linjaus huolestuttaa ja saa pohtimaan, joudutaanko lukio lakkauttamaan.

– Sellainen vapaampi ilmapiiri, että saa vapaammin olla oma itsensä, koska ihmiset tulevat eri kulttuureista ympäri maailmaa. Niin ei ole tavallaan sellaista jaettua ajatusta siitä, minkälainen on normaali ihminen, saa olla vähän outo, abiturientti Iida Lohi pohtii.

Poikkeuksiakin on.

Lukuvuosimaksuja koskeva esitys ei koske esimerkiksi Euroopan talousalueella vakituisesta asuvia kolmansien maiden kansalaisia eikä vakiintuneiden ohjelmien kautta saapuvia vaihto-opiskelijoita, jotka eivät tule suorittamaan koko tutkintoa tai lukion oppimäärää.

Yritykset avuksi

– Minä näen sen ihan realistisena uhkana, että opiskelijamäärät vähentyvät, jos näitä kansainvälisiä opiskelijoita ei voida tällä tavalla valita tai, että heistä tulee lukuvuosimaksuvelvollisia, Posion lukion rehtori Sanna Soudunsaari sanoo.