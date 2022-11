Aaron Carterilla ei ollut testamenttia, vaikka asianajajat neuvoivat häntä sellaisen tekemään

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

Los Angelesin piirikunnan lapsi- ja perhepalveluiden osaston päätöksen takia Prince on asunut äitinsä Melanie Martinin äidin kanssa syyskuusta lähtien. Syy tähän oli meneillään ollut dramaattinen tilanne Carterin ja Martinin välillä.

Page Six kertoi myös äskettäin, että Carter yritti estää kirjankustantajaansa julkaisemasta kiistanalaista muistelmaa ennen hänen kuolemaansa.

– Aaron sanoi kesken kirjaprosessin, ettei halua olla missään tekemisissä sen kanssa ja lopetti sen, joten se tosiasia, että kustantaja sanoo kirjan saaneen vihreää valoa ei pidä paikkaansa. Se on vastoin Aaronin tahtoa, hänen tiedottajansa kertoi.

Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life -muistelmakirjassaan Carter väitti viettäneensä yhden yön Michael Jacksonin talossa ja nähneensä tämän tiukoissa, valkoisissa alusvaatteissa.