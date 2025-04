Aaron Carterin kaksoissisko Angel muistelee viimeistä keskustelua päiviä ennen veljensä kuolemaa: "Olin vihainen"

Taloudenhoitaja löysi poptähti Aaron Carterin elottomana kylpyammeesta 5. marraskuuta vuonna 2022. Hänen kaksoissiskonsa Angel Carter Conrad kertoi Peoplelle, millainen oli heidän viimeinen keskustelunsa.

Edesmenneen poptähti Aaron Carterin kaksoissisko Angel Carter Conrad, 37, muistelee Peoplelle viimeistä keskustelua veljensä kanssa vain kolme päivää ennen tämän traagista kuolemaa vuonna 2022. Aaron kuoli vain 34-vuotiaana.

Angel kertoi Peoplelle nähneensä veljensä viimeisen kerran kolme vuotta aiemmin vähemmän mieluisassa paikassa.

– Minua surettaa tietää, että näin hänet viimeksi vuonna 2019 oikeussalissa. Se oli viimeinen kerta, kun näin Aaronin, Angel kertoi.

Angel avautuu uudessa The Carters: Hurts to Love You -dokumentissa suhteestaan Aaroniin ja kokemuksesta kasvaa kolmen vanhemman sisaruksen kanssa huumeiden ja hyväksikäytön runtelemassa ympäristössä. Sisarusparveen kuuluu Angelin ja Aaronin lisäksi Backstreet Boys -yhtyeestä tuttu Nick Carter, vuonna 2012 kuollut Leslie Carter ja vuonna 2023 kuollut Bobbie Jean Carter.

Vuonna 2019 Nick paljasti X:ssä julkaistussa viestissä, että hän ja Angel olivat tehneet yksilölliset päätökset hakea lähestymiskieltoa Aaronia vastaan tämän ”yhä hälyttävämmän käytöksen ja hänen viimeaikaisen tunnustuksensa vuoksi”, että hänellä on ajatuksia ja aikeita tappaa Nickin raskaana oleva vaimo ja hänen syntymätön lapsensa.

– Meille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin suojellaksemme itseämme ja perhettämme, Nick kertoi tuolloin.

Nyt Angel kertoi Peoplelle, ettei hän enää koskaan nähnyt Aaronia henkilökohtaisesti sen jälkeen, kun oli ollut oikeussalissa perheensä kanssa. Silti se ei ollut viimeinen kerta, kun he puhuivat ennen Aaronin kuolemaa.

– Lähestymiskieltojen jälkeen olimme vihdoin puhuneet ehkä vuotta myöhemmin, ja kävimme kaksi neljä tuntia kestänyttä keskustelua. Pitkät, pitkät keskustelut. Ja sitten olin myös puhunut hänelle muutaman kerran siinä välissä. Hänellä oli jossain vaiheessa korona, ja soitin hänelle tarkistaakseni hänen vointinsa, Angel kertoi.

Angel totesi, että oli alkanut lämmetä heidän suhteensa uudelleenrakentamiselle, mutta ajoitus ei vain ollut heille suotuisa.

– Puhuin hänen kanssaan kolme päivää ennen kuin hän kuoli, hän lisää.

He kävivät Angelin mukaan keskustelun Aaronin huumeidenkäytöstä, missä Aaron syytti siskoaan omasta huumeidenkäytöstään. Angel oli sanonut veljelleen, ettei ole reilua, että tämä syyttää asiasta häntä.

He sopivat kuitenkin näkevänsä jonkin kolmannen osapuolen läsnä ollessa, joka toimisi sovittelijan roolissa, ja soittelevansa myöhemmin.

– Olin vihainen, rehellisesti sanottuna. Olin vihainen siitä, että hän oli kertonut minulle, että minä olin syy siihen, että hän käytti huumeita, ja lopetti puhelun. Ja se oli viimeinen kerta, kun puhuin hänen kanssaan, Angel kertoi.

Aaronin elottoman ruumiin löysi hänen taloudenhoitajansa 5. marraskuuta 2022. Los Angelesin piirikunnan oikeuslääkäri ja kuolemansyyntutkija julkaisi virallisen raporttinsa Aaronin kuolemasta 18. huhtikuuta 2023, jossa hänen kuolinsyynsä määriteltiin hukkumiseksi difluorietaanin hengittämisen ja alpratsolaamin, eli Xanaxin, ottamisen jälkeen.

Kuolinsyyntutkijan raportissa todettiin, että Aaron oli ”toimintakyvytön ollessaan kylpyammeessa ottamiensa lääkkeiden vaikutuksesta”, mikä johti hänen hukkumiskuolemaansa.

Kaksiosainen dokumentti Carterin perheestä saa ensi-iltansa 15. huhtikuuta Paramount+-kanavalla.

