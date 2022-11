Aaron Carterin kihlattu avautui puolisonsa kuolemasta: "Tämä on elämäni kamalin päivä"

Copyright © 2022 BACKGRID, Inc./All Over Press

– Sydämeni on täysin särkynyt, kun kihlattuni Aaron on poissa. Tiesin hänen kamppailevan ja yritin kaikkeni auttaakseni häntä. Hänellä oli todella itsenäinen ja vahva persoona, enkä voinut auttaa häntä tavalla, jota hän olisi mielestäni tarvinnut, Martin kertoi.

Martin toivoi, että hänellä olisi ollut enemmän apua muista ihmisistä Carterin kanssa. Hänellä ja Carterilla on 11-kuukautinen poika Prince.

– Kasvatan nyt poikamme yksinhuoltajaäitinä ja tämä on elämäni kamalin päivä, mutta minun täytyy pysyä vahvana poikamme vuoksi, Martin kertoi puolisonsa poismenon jälkeen.

Martin ja Carter ilmoittivat kihlautumisestaan ​​kesäkuussa 2020, ja he saivat Princen marraskuussa 2021. Pari peruutti kihlauksensa viikko Princen syntymän jälkeen ja palasi yhteen joulukuussa 2021, ennen kuin erosi uudelleen helmikuussa 2022. Heidän suhteensa on siis ollut on-off-luonteinen, ja suhteen laatu Carterin kuolinhetkellä on hieman epäselvä.