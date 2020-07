Äänikirjoista haettiin vastapainoa poikkeusajan huolille – kirjallisuus tavoittaa enemmän ihmisiä, kun formaatteja on useita

Hänen mukaansa suomalaisten erityispiirre on, että kirjallisuudelta toivotaan usein hyödyllisyyttä. Keväällä tietokirjojen suosio kuitenkin notkahti hieman.

– Erityisesti lastenkirjojen kuuntelu on ollut erittäin voimakkaassa kasvussa poikkeusolojen alkamisen jälkeen, kertoo Walldén.

Äänikirjat mukautuvat arkeen

Molemmat kirjapalvelut ovat lähtöisin Ruotsista ja aloittivat toimintansa Suomessa vuonna 2016. Tämän jälkeen äänikirjojen suosio on kasvanut jatkuvasti.

Forsström kertoo, että Bookbeat saavutti Suomessa hiljattain 150 000 maksavan asiakkaan rajapyykin. Storytel ei kerro maakohtaisia käyttäjämääriään, mutta sillä on 20 maassa yhteensä yli miljoona käyttäjää.

– Tällä hetkellä asiakkaamme kuuntelevat keskimäärin yli tunnin päivässä äänikirjoja. Se on valtava aika, sanoo Walldén.

– Tästä ei ole tänään ollenkaan kyse, sillä kuuntelijoita on kaikissa ikäryhmissä, hän kertoo.

Perinteisen kirjan rinnalle, ei tielle

WSOY:n kustantamon digitaaliset kirjamuodot muodostavat jo yli kolmasosan kirjan kokonaismyynnistä. Tähän sisältyy myös e-kirjojen myynti, mutta Julkusen mukaan äänikirja on hallitseva. Hän kertoo kustannusyhtiön myynnin olleen kasvussa alkuvuodesta myös painettujen kirjojen kohdalla. Kokonaismyynti oli kasvanut keväällä 25 prosenttia.

– Tämä on kirjallisuuden rikasta aikaa. Suomessakin kirjallisuus on pitkästä aikaa tilassa, että se tavoittaa enemmän ihmisiä, kun ollaan usealla formaatilla liikenteessä. Se on hieno asia, sanoo Julkunen.