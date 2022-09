Aalto-yliopiston tutkimusryhmä: Ruokaa riittäisi isommalle joukolle ihmisiä, jos tuotantoeläinten ravintoa muokattaisiin

Aalto-yliopiston professorin Matti Kummun johtama tutkimusryhmä on tarkastellut asiaa tuoreessa artikkelissaan.

Ensimmäistä kertaa näin tarkkaa tietoa

Tutkimusryhmän mukaan eläintuotannosta ihmisten käyttöön voitaisiin ohjata 10–26 prosenttia viljakasvien tuotannosta ja 17 miljoonan tonnin kalasaalis – mikä on 11 prosenttia kalan tuotannosta.

– Kerta on ensimmäinen, kun näin kattava osa maailman ruoka- ja rehuvirroista on tuotu yhteen analysoitavaksi tällä tarkkuudella. Näin ymmärsimme, miten suuri osuus sivuvirroista ja viljelykasvien tähteistä on jo käytössä eläinten rehuna ja pystyimme edelleen arvioimaan käyttämättömän potentiaalin, Kummu sanoo tiedotteessa.