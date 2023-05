Suomalaisyritys tähtää ötököillään Euroopan-markkinoille: Mustasotilaskärpänen tekee jätteestä uusien tuotteiden raaka-aineita

Mustasotilaskärpäsen toukat kasvavat isoiksi viikossa. Laji on hyönteismaailman lahjakkain syömäri, jolla on 17 eri ruuansulatusentsyymiä. Ne pystyvät sulattamaan kaikenlaisia elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, esimerkiksi jyvien kuoria tai mäskiä.

– Se on ilmiömäinen muuntamaan orgaanisia sivuvirtoja uuteen muotoon, kehuu Volare Oy:n toimitusjohtaja Tuure Parviainen.

Jätteestä kalanrehua tai polttoainetta lentokoneisiin

– Ihmisruokaakin olisi mahdollista tuottaa, mutta se ei ole meidän yrityksen ytimessä. Me nähdään, että saadaan jo niin iso ilmastohyöty ja ympäristövaikutus siitä, että pystytään korvaamaan soijaa tai muuta raaka-ainetta, mitä lemmikki- tai kalanrehussa käytetään, pohtii Parviainen.

Neljännes ruuasta menee hävikkiin

Elintarviketeollisuus tuottaa jätettä 90 miljoonaa tonnia vuodessa pelkästään EU:n alueella. Volaren tavoitteena on saada se hyötykäyttöön.

– Jos tällä hetkellä yksi kolmasosa ruuasta ei päädy hyödynnettäväksi, niin jos me voidaan saada se hyödynnettävään ruokajärjestelmään, se on valtava parannus siihen, kuinka me toimitaan tällä hetkellä, huomauttaa Parviainen.