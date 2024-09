Sitra ja Luke: Kasviproteiineista voisi tulla Suomen viennin moottori

Tällä hetkellä kasviproteiinien tuotanto on alle 30 prosenttia suhteessa koko maan proteiininkulutukseen, mutta vuonna 2040 luku voisi olla 98 prosentissa.

Osuuden kasvattamista perustellaan viime vuonna uusituilla pohjoismaisilla ravitsemussuosituksilla sekä idänkaupan tyrehtymisellä, joka on seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Suomalaiset ylikuluttavat proteiineja

– Usein oletetaan, että tuotanto on kulutuksemme peilikuva, mutta näin ei ole. Koemme maailmassa niin suuria muutoksia ilmastonmuutoksen ja geopoliittisten muutosten seurauksena, että meillä on globaali vastuu tuottaa sen verran kuin edellytyksiä on, hän sanoo STT:lle.