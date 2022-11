Ruokaa jopa miljardille ihmiselle – maailman ruokakriisiä voisi helpottaa muuttamalla tuotantoeläinten ruokintaa

– Me laskettiin, että jopa 13 prosenttia enemmän pystyttäisiin tuottamaan ruokaa ja se tarkottaisi jopa miljardia ihmistä eli miljardin ihmisen energiantarvetta, arvioi Aalto-yliopiston tutkijatohtori Vilma Sandström.

Kolmasosa viljasta syötetään eläimille

– Tällä hetkellä me käytetään jo näitä sivuvirtoja eläinten ruokinnassa ja kalojen ruokinnassa, mutta meillä on mahdollisuudet lisätä niiden käyttöä. Mitään kauhean mullistavia muutoksia ei tarvittaisi. Enemmän kyse on siitä, että saataisiin sivuvirtojen tuotanto ja kysyntä kohtaamaan, toteaa Sandström.