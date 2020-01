80-luvun Floridassa naisia piinannut "Tyynyliinaraiskaaja" saatiin vihdoin kiinni – oma poika narautti vahingossa lähes 40 vuotta myöhemmin

Hänen kasvonsa oli aina peitetty tyynyliinalla, t-paidalla tai muulla kangaspalalla, ja häntä alettiin kutsua nimellä "The Pillowcase Rapist", eli Tyynyliinaraiskaaja.

Ennennäkemätön miesjahti

Yhteys löytyi sattumalta

Kun tutkijat yhdistivät dna-näytteen muihin johtolankoihin ja tuntomerkkeihin, he saivat selville, että ihmisiä vuosia piinannut raiskaaja on todennäköisesti tämän pidätetyn miehen isä.

Tutkijat ovat nyt vakuuttuneita, että Tyynyliinaraiskaaja on 61-vuotias floridalainen Robert Eugene Koehler, joka on vuonna 1991 tuomittu raiskauksesta. Hänet on rekisteröity seksuaalirikolliseksi alueella, mutta tuomion aikaan heidän dna-näytteitään ei lisätty poliisin tietokantaan.