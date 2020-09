71-vuotias Mauri tekee laivojen turmapaikoilla äärimmäisen vaativaa työtä, jossa hermot täytyy hallita: "Jos tulee äitiä ikävä, ei kannata edes aloittaa"

Kalliomäki on sukeltanut ammatikseen yli 40 vuotta. Laivaonnettomuuksien sukellustöitä hän tehnyt jo 33 vuoden ajan. Viking Line Amorellaa hän on ollut pelastamassa uransa aikana kolme kertaa.

Veden alla täytyy hallita hermot

Onnettomuuslaivojen kanssa työskentely ja niihin sisälle sukeltaminen on äärimmäisen haastavaa. Sukeltaessa vaara on koko ajan läsnä ja se on Kalliomäen mukaan tiedostettava.