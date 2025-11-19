Viime vuoden maaliskuussa sattuneessa onnettomuudessa kuoli kuusi ihmistä.

Yhdysvaltojen Baltimoressa viime vuoden maaliskuussa sattuneen siltaturman syynä oli siltaan törmänneen konttialuksen sähkövika, kertoo Yhdysvaltain liikenneturvallisuusviraston (NTSB) raportti.

Kuusi ihmistä kuoli, kun Singaporeen rekisteröity konttialus törmäsi siltaan.



Viraston mukaan alus menetti ohjattavuutensa, koska yksi laivan ohjausjärjestelmän sähköjohdoista ei ollut kunnolla kiinni. Tämän vuoksi ohjauskomennot eivät menneet perille.



Raportin mukaan sillalla ei myöskään ollut varoitusjärjestelmää, joka olisi estänyt sille ajamisen sen jälkeen kun siihen oli törmännyt alus.

Kaikki uhrit olivat sillalle ajaneita ihmisiä, jotka eivät saaneet ajoissa varoitusta.

