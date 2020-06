Myös tutussa rannassa tulee varoa – ammattisukeltaja Nino varoittaa juhannuksen viettäjiä pahimmasta vaarasta: "Kun keuhkoihin hörppää vettä, elämä on enää sekunneista kiinni"

Jos ammattisukeltaja ja rakennusmestari Nino Kinnunen, 46, on työstään jotain oppinut, niin sen, että vedessä oltaessa ei voi koskaan olla liian varovainen. Hänen mielestään veteen meneminen on kuin kadun ylittämistä.

– Ammattisukeltaja arvioi aina riskit ja kartoittaa tilanteen ennen veteen menemistä. Mietitään esimerkiksi sitä, onko vesi syvää, kuinka tummaa se on ja onko vedessä virtauksia. Onko pohjassa joitakin objekteja, kuten laitureita, tai erilaisia rakenteita. Veteen meneminen on kuin kadun ylittämistä: on nähtävä kokonaiskuva, ennen kuin voi ylittää tien, Kinnunen kertoo MTV Uutisille.

Hänen mielestään myös tavallinen mökkeilijä tai uimari voi soveltaa samaa käytäntöä.

– Kun meillä töissäkin suurin riski on kuolema, tulisi aina olla erityisen varovainen. Uidessa tai sukeltaessa sama riski on vastassa kenellä tahansa.

Sukeltajan turvallisuussäännöt pätevät myös tavalliseen uimariin

Miten veteen sitten on mentävä?

– Veteen ei koskaan saa hypätä edes jalat edellä. Sukeltajakaan ei saa hypätä veteen, me menemme aina pohjaan tikkaita pitkin. Koskaan ei voi tietää, mitä vedessä on vastassa. Lisäksi veteen on mentävä aina selvinpäin. Esimerkiksi näin juhannuksena alkoholia nauttineet ihmiset eivät välttämättä edes juhlinnan tuoksinnassa ymmärrä, miten elvytetään, Kinnunen ohjeistaa.

Ammattisukeltaja korostaa, että tutussa mökkirannassa myös aikuisen olisi hyvä ilmoittaa muille, kun menee uimaan. Samaa tekevät sukeltajat: heistä kaksi on aina pinnalla ja yksi vedessä.

– Sukeltaja ei pyri vedessä sankaritekoihin, eikä niin tulisi kenenkään muunkaan tehdä. Vesillä täytyy olla varovainen ja järki päässä. Kaikenlainen kilpailu ja vedonlyönti on kilpauimareita varten.

Nämä ovat yleisimmät vaaran paikat

Kinnunen itse ei koskaan ole joutunut todelliseen vaaratilanteeseen. Hänen takaraivoonsa on kuitenkin jäänyt vahvasti ajatus siitä, miten vedessä toimitaan.

– Yleisimpiä vaaran paikkoja ovat syviltä näyttävät kallion reunukset, liian pitkälle uiminen ja laiturin alle joutuminen. Tavallinen ihminen harvoin jää mihinkään kiinni tai joutuu imuun, mutta laiturin alle ajautuminen on vaarallista, sillä sieltä voi olla hankalaa päästä pois.

– Jos kuitenkin jotain käy, on veden alla pyrittävä kartoittamaan tilanne, rauhoittumaan ja miettimään, mistä tuli. Tulosuunnasta pääsee aina myös pois.

Paniikkiin joutuminen on Kinnusen mukaan vaarallisinta.

– Paniikissa haukkaa helposti keuhkot täyteen vettä. Siinä vaiheessa on enää sekunneista kiinni, onko seurauksena pysyviä vaurioita tai pahimmillaan kuolema.

Vaara voi vaania myös tutussa rannassa

Vaara voi vaania myös tutussa mökkirannassa.

– Olen itsekin tällä hetkellä mökillä juhannuksen vietossa. Olen käynyt tutkimassa sukeltaen laiturin vierukset, sillä lapset käyvät siellä uimassa. Tutussakin rannassa voi olla vaara. Kun vesi on Suomessa usein niin tummaa, että pohjaan ei näe, on mahdotonta tietää etukäteen mitä on vastassa.

– Vaikka se voi tuntua välillä liioitellulta, omat lapseni leikkivät rannassa pelastusliiveissä. Kun itsellä on jäänyt niin vahvasti nämä sukeltamisen vaaratilanteet mieleen, tietää, että koskaan ei voi olla liian varovainen.