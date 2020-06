Huoltotöitä tehnyt sukeltaja kuoli Taivalkoskella – ammattisukeltaja Kari tietää riskit, on joutunut itsekin vaaraan: "Jos olisin joutunut imuun, mitään ei olisi ollut tehtävissä"

Ammattisukeltaja rakentaa veden alla – "Riskit tulee tiedostaa"

Riskit tulee Mustamaan mukaan aina tiedostaa ja kartoittaa etukäteen riskikartoituksella. Etukäteen käydään myös läpi, miten toimitaan ja mihin ilmoitetaan, jos jotain sattuu. Vaikka riski on olemassa, hyvin harvoin on hänen mukaansa sattunut mitään.

– Työtä tekee aina kolme henkilöä. Kaikilla on sukeltajan pätevyys. Yksi sukeltajista on pinnan alla, toinen on narumiehenä ja puhelinyhteyden päässä pinnan alla olevaan sukeltajaan ja kolmas on varasukeltaja. Veden alla voi viettää helposti yli kaksi tuntia, mutta yleensä se käy fyysisesti liian raskaaksi. Silloin vaihdetaan miestä.