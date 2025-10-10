Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturvan altaassa on vettä miljoonia litroja.

Lohjalla sijaitsevaan harjoitusaltaaseen saadaan luotua pimeän myrsky-yön kaltaiset olosuhteet. Myös helikopterilla pelastamista voidaan simuloida.

Pelastautumiskouluttaja Andrej Svensson Meriturvasta kertoo, että keskuksessa käyvät harjoittelemassa muun muassa alan opiskelijat ja laivan henkilökuntaa. Allas on 3,8 metriä syvä ja siinä on vettä useita miljoonia litroja.

– Saamme altaaseen noin metrin aallokon, kovaa tuulta ja sadetta. Kun päälle laittaa vielä valoa ja ääniefektiä, niin saadaan rajua myrskyä vastaava tunnelma, Svensson sanoo.

Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja kävi Meriturvassa kokeilemassa rajussa myrskyssä pelastautumista. Katso video yltä.

Kalustopäällikkö Michael Blomqvist Meriturvasta kertoo, että 70-luvulla pelastusharjoituksia tehtiin merellä. Estonian onnettomuus vuonna 1994 vauhditti turvallisuuskoulutuskeskuksen perustamista.

Blomqvist kertoo, että Suomessa vastaavia merenkulkualan myrskysimulaattoreita ei ole, ja maailmanlaajuisestikin koulutusallas on harvinainen. Keskuksessa on tehty myös kymmeniä elokuvien kohtauksia.

– Tämä on tosi suosittu paikka, jonne tullaan eri tuotantoyhtiöistä. Näyttelijäkaartikin on ollut ihan nimekäs — esimerkiksi Mikko Leppilampi on ollut täällä monta kertaa, Blomqvist sanoo.

