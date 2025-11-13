6-vuotiaan raiskaaja-murhaaja teloitetaan USA:ssa – väisti kaksi aiempaa kuolemantuomiota
Bryan F. Jennings oli tekoaikaan merijalkaväen sotilas.Kuva: AOP / Florida Department of Corrections
Julkaistu 13 minuuttia sitten
Tommi Forsman
tommi.forsman@mtv.fi
Pienen tytön raakaan murhaan ja raiskaukseen syyllistyneen Bryan Frederick Jenningsin elämä on päättymässä Floridassa Yhdysvalloissa. Hänen teloituksensa on määrä tapahtua tappavalla ruiskeella torstaina alkuillasta paikallista aikaa.
Floridan osavaltio on teloittamassa kuusivuotiaan tytön murhasta ja raiskauksesta tuomitun 66-vuotiaan Bryan Frederick Jenningsin, uutisoi NBC News.
Rikos tapahtui vuonna 1979 Brevardin piirikunnassa Floridassa. Tuomittu oli tuolloin 20-vuotias merijalkaväen sotilas, ja tekoaikaan lomilla.
Jennings tunkeutui ikkunasta 6-vuotiaan Rebecca Kunashin huoneeseen tytön vanhempien ollessa toisessa huoneessa.
Kidnapatun ja raiskatun lapsen ruumis löytyi myöhemmin hukutettuna seudulla sijaitsevasta kanavasta.
Oikeuden asiakirjojen mukaan tuomittu oli myös paiskannut lapsen jaloista voimalla maata vasten niin, että tämän kallo oli murtunut.
Todisteet puhuivat puolestaan
Tekijä saatiin kiinni muutamaa tuntia myöhemmin liikenteestä. NBC Newsin uutisen perusteella miehestä oli ollut haku päällä ilmeisesti jonkin aiemman liikennerikkomuksen vuoksi.
Pysäytyksen aikana viranomaiset havaitsivat Jenningsin tuntomerkkien vastaavan pikkutytön kodin lähellä rikosaikaan havaittua miestä.
Uhrin kotitalon pihalta löydetyt kengän jäljet vastasivat Jenningsin kenkiä, lisäksi hänen sormenjälkiään löytyi ikkunanlaudasta. Epäillyn vaatteet ja hiukset olivat tavattaessa märät.