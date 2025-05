Porsaanreikä tukitaan: Ulkomailla langetettu kuolemanrangaistus voi muuttua Suomessa vankeudeksi

Hallitus esittää, että toisessa valtiossa tuomittu kuolemanrangaistus voitaisiin muuntaa Suomessa vankeusrangaistukseksi.

Oikeusministeriön mukaan tarkoitus on varmistaa, että rikosvastuu toteutuu myös tilanteissa, jossa Suomen kansalainen tai Suomessa asuva henkilö on tuomittu ulkomailla kuolemanrangaistukseen.

Nykyisin kuolemanrangaistusta ei ole mahdollista muuntaa Suomessa.

Muuntomahdollisuus koskee muissa maissa määrättyjä vankeusrangaistuksia, menettämisseuraamuksia ja tahdosta riippumattomia psykiatrisia hoitoseuraamuksia.

Muuntaminen olisi mahdollista jos tuomittu on Suomen kansalainen tai hänellä on kotipaikka Suomessa, tuomio on lainvoimainen ja kuolemantuomio on langetettu teosta, joka on rangaistava myös Suomessa.

Esityksen taustalla on tapaus, jossa kotimaassaan murhasta kuolemanrangaistukseen tuomittu irakilaismies oli oleskellut Suomessa.

Tapaus tuli julkisuuteen syksyllä 2023, kun Helsingin Sanomat uutisoi siitä.

Irakilaismies oli saanut kuolemantuomion norjalaisen vaimonsa murhasta, mutta karkasi vankilasta ja päätyi Suomeen, missä hän esiintyi valeidentiteetillä syyrialaisena pakolaisena ja sai oleskeluluvan.

Miehen oleskelua Suomessa suojasi muun muassa palautuskielto, koska Suomi ei voinut luovuttaa häntä maahan, jossa häntä voisi uhata kuolemantuomio.

HS:n mukaan lakiteknisen ongelman takia häntä ei voitu luovuttaa myöskään Norjaan.

