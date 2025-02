Kuolemaan tuomittu Richard Glossip ehti nauttia kolme viimeistä ateriaa – korkein oikeus puuttui peliin

Yhdysvaltain Oklahoman osavaltiossa kuolemansellissä virunut mies saa maan korkeimman oikeuden päätöksellä uuden oikeudenkäynnin. Hän on välttänyt teloituksen ja useita kertoja, ja syönyt viimeisen ateriansa kolmesti.

Richard Glossip tuomittiin kuolemaan vuonna 1997 motellissa tapahtuneesta veriteosta, jossa motellin omistaja hakattiin kuoliaaksi pesäpallomailalla Oklahoma Cityssä.

Teon myöntänyt huoltomies Justin Sneed vältti kuolemantuomion todistamalla, että niin ikään samassa motellissa työskennellyt Glossip olisi tilannut surman kymmenellä tuhannella dollarilla.

Glossipin saama kuolemantuomio perustui yksinomaan Sneedin antamaan todistukseen. Sneed puolestaan oli huumeriippuvainen.

Glossip ei ole tapauksen osalta syytön enkeli, vaan hän myönsi auttaneensa Sneedia peittelemään surman jälkiä.

Glossip kuitenkin kiisti tienneensä huoltomiehen aikeista tappaa motellin omistaja. Hän kiisti myös kehottaneensa Sneedia tekoon.

Monta viimeistä ateriaa

Tapauksen keskiössä on syyttäjän salaama tieto ja sen vaikutus koko oikeudenkäyntiin.

Glossipin puolustuksella ei ollut tiedossaan, että Sneedia oli hoidettu vakavan mielisairauden vuoksi.

Tapauksesta tekee erikoisen myös se, että Oklahoman osavaltion oikeusministeri tuki kuolemaantuomitun valitusta. Oikeusministeri oli aiemmin määrännyt tapauksesta tutkinnan.

Nyt 62-vuotias Richard Glossip on välttänyt teloituksen jo useita kertoja. Hänelle on kaikkiaan annettu yhdeksän teloituspäivämäärää, ja mies on ehtinyt syödä viimeisen ateriansa kolmesti.

Ensimmäisen kuolemantuomionsa hän sai vuonna 1998, mikä kumottiin vuonna 2001. Glossip tuomittiin kuitenkin uudelleen kolme vuotta myöhemmin.

Vuonna 2015 hänen teloituksensa keskeytettiin, sillä viranomaiset päättivät aloittaa tutkimuksen osavaltion teloituksissa käytettävistä aineista.

Glossip haki prosessin aika myös armoa osavaltion armahdus- ja ehdonalaislautakunnalta tuloksetta.

Vuonna 2023 Yhdysvaltain korkein oikeus työnsi lusikkansa tapaukseen sen jälkeen, kun osavaltion oikeusministeri sekä Glossip itse vetosivat uuden oikeudenkäynnin puolesta.

Glossipin puolesta ovat vedonneet myös tunnetut hahmot, muassa Paavi Franciscus, Kim Kardashian ja Sir Richard Branson.

Nyt, kun korkein oikeus on antanut päätöksensä, tapauksen käsittely alkaa uudelleen. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan syyttäjän toiminta loukkasi Glossipin perustuslaillisia oikeuksia.

Jutussa käytetyt lähteet: BBC, Reuters, New York Times.

