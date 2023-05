Kiinnitä auton koeajolla huomiosi oikeisiin asioihin: Näiden havaintojen pitäisi soittaa hälytyskelloja ja kovaa

Monella autoliikkeellä on palveluita, joissa näkemättä ostettu auto toimitetaan kotiin. Vaikka toimitushetkellä ostajalla vielä olisikin mahdollisuus perääntyä, on kynnys tähän monella ostajalla varmasti varsin korkealla.

Ennen koeajolle lähtöä on syytä tarkastaa, että autossa on polttoainetta. Usein vaihtoautojen tankit ovat niin tyhjiä, että auto liikkuu eteenpäin lähinnä polttoaineen höyryillä. Pyydä autoliikettä tankkaamaan auto tai mikäli he eivät tähän suostu, käy itse hakemassa polttoainetta sen verran, että saat tehtyä riittävän pitkän koeajon.