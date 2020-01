450 eurosta porkkana työvoiman liikkumiseen? Puolustusvoimissa työskentelevä Ari on yksi heistä, joka hyödyntää kakkosasunnon mojovaa verovähennystä

Jos oma koti sijaitsee yli 100 kilometrin päässä työpaikasta, on kakkosasuntoon mahdollista saada verovähennys. Vähennystä korotettiin tuntuvasti vuonna 2019: ennen se oli 250 euroa kuukaudessa, kun nyt se on 450 euroa kuukaudessa.

Etu on enintään kakkosasunnon vuokran suuruinen.

Verohallinnosta ei ole vielä saatavilla tilastoa korotuksen vaikutuksista työasuntovähennyksen käyttöön, koska verotuksen tilastotiedot laahaavat reaalimaailmaa jäljessä. Tämän vähennyksen saajien lukumäärä on vakiintunut vuosittain noin 10 000 ihmisen tasolle.

Keskimääräinen työasuntovähennyksen verohyöty on ollut noin 2 000 euroa vuodessa.

– Työasuntovähennyksen euromäärän nosto vuoden 2019 alussa on voinut antaa tietyn positiivisen sysäyksen. Uskon, että korotus on osaltaan herättänyt ihmisissä lisääntyvää valmiutta vastaanottaa työtä toiselta paikkakunnalta, arvioi johtava veroasiantuntija Aki Mattsson.

Helenius itse on tottunut reissaaja. Varsinainen koti, jossa pienet lapsetkin asuvat, on Oulun seudulla – sinne hän matkustaa yleensä viikonlopuiksi. Viikolla käytössä oleva kakkoskoti on vuokrattu pääkaupunkiseudulta, hyvien kulkuyhteyksien päästä työpaikasta.