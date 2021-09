Verottaja ei aio tulla nykyistä enempää vastaan etätyön kustannuksissa – Veronmaksajain keskusliiton mielestä työhuonevähennyksen korottamista voisi pohtia

– On paljon palkansaajia, jotka ovat hankkineet isompia asuntoja, jolloin kustannukset oikeasti kasvavat. Toisaalta omakotitaloasujat ja asunto-osakkeita omistavat ovat eri asemassa, osakkeenomistaja ei vähennystä työhuoneen hankintahinnasta voi tehdä, Malinen sanoo.

Könttäratkaisu on tehty siksi, että todellisten juuri työstä johtuvien kustannusten määrittely on hankalaa, kun työtä tehdään kotioloissa. Se on selkeää ja yksinkertaista sekä verottajalle että kansalaiselle.