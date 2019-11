"Oikeudenmukaiseksi koetaan se, että minä maksan vähän veroja ja toiset enemmän" – Ekonomisti ja professori ottivat yhteen veroista

Professori Niskakankaan mielestä suomalaisessa verotuksessa toteutuu pääpiirteittäin se oikeudenmukaisuuden periaate, että verotus kiristyy tulojen noustessa ja että saman tulotason ihmiset maksavat suunnilleen yhtä paljon. Myös Mika Kuismasen mielestä verotus on pääosin oikeudenmukaista.

– Mutta oikeudenmukaisuus on aika vaikea käsite. Sen monopolisointi, että joku tietäisi tarkalleen mikä on oikeudenmukaista, niin se on aika vaarallista. Se kääntyy jo ideologian puolelle, sanoi Kuismanen.