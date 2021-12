Tutkija kaivoi esiin verotuksesta kohdat, jotka nyt hyödyttävät asunnon ostajia ja omistajia liikaa

Veroedun voi saada jopa pelkästä tontista

Luovutusvoiton verovapaudessa on kyse siitä, että omistamansa asunnon voi myydä ilman luovutusvoiton verottamista pääomatulona, jos myyjä on jossain vaiheessa asunut asunnossa kaksi vuotta yhteen menoon. Tuloksena on se, että henkilö voi ajan saatossa myydä lukuisia asuntoja ilman asunnon myynnin voitosta maksettavaa noin 30 prosentin veroa.