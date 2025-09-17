Juventus ja Dortmund jakoivat pistepotin Mestarien liigassa värikkäiden vaiheiden jälkeen. Kotijoukkueen päävalmentaja Igor Tudor ei nauttinut näkemästään.

Juventus ja Borussia Dortmund avasivat Mestarien liiga -kautensa ryminällä, kun joukkueet päätyivät 4–4-tasapeliin. Vierasjoukkue Dortmund johti ottelua lisäajalle saavuttaessa 4–2, mutta Juventus nousi vielä loppuhetkillä tasoihin.

Huiman ottelun maalikooste jutun yllä.

Isäntien sankarina toimi ottelun parhaaksi palkittu Dusan Vlahovic, joka iski kaksi maalia ja syötti yhden.

Ottelun kaikki maalit syntyivät toisella puoliajalla. Kyseessä on vasta historian toinen kerta, kun Mestarien liigan ottelussa tehdään kahdeksan maalia toisella puoliajalla. Sama temppu tapahtui viime syksynä Bayern Münchenin ja Dinamo Zagrebin 9–2-lukemiin päättyneessä ottelussa.

Juventukselle maalijuhlat tulivat tutuksi jo viime ottelussa. Viikonloppuna torinolaiset kaatoivat Interin 4–3 Serie A:ssa. Juventuksen valmentaja Igor Tudor peräänkuulutti Sky Sport Italian haastattelussa joukkueeltaan parempaa puolustustyöskentely.

– Olen saanut tarpeekseni tällaisista otteluista.

– Päästämme liikaa maaleja, sentään teemme niitä myös paljon. Emme kuitenkaan voi jatkaa näin. Toisella puoliajalla oli vaikeaa pitää energiat ylhäällä kolme päivää sitten pelatun todella rankan ottelun jälkeen, kroatialaisvalmentaja summasi.