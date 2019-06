39-vuotias Jani on ollut kateissa maanantaista saakka – lähti pyöräilemään Kemistä, mahdollisesti Pyhäjärvelle

Jani Pekkala on lähtenyt maanantaina 24.6. pyöräilemään Kemistä, mahdollisesti Pyhäjärvelle.

Jani on 39-vuotias ja noin 170 cm pitkä. Lähtiessään hänen yllään on ollut tummansininen huppari, siniset farkut sekä mustat, mahdollisesti Niken lenkkarit. Mukana hänellä on ollut reppu.