Kyljelleen kaatunut kuorma-auto katkaisi liikenteen yöllä moneksi tuntia Tampereella – valtatie 12 avautunut liikenteelle

Onnettomuus johtui luultavasti renkaan puhkeamisesta

Valtatie 12 on Hiltusen mukaan vilkasliikenteinen. Sitä kautta pääsee Tampereelta muun muassa Turkuun, Poriin ja Nokialle.

– Onneksi ei tullut muita ajoneuvoja vastaan. Tuossa on yksi ajoneuvo pysähtyneenä, ilmeisesti se on jollain tavalla osallisena, mutta se on noin 50 metriä onnettomuuspaikasta tien sivussa hätävilkut päällä, Hiltunen kertoi aamuyöllä ennen puolta kahta.