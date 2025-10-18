Auto törmäsi tien puolella oleviin puihin aamuyöstä Virroilla.

Kaksi henkilöä on kuollut liikenteessä Virroilla.

Hätäkeskus sai noin kello 4.40 puhelimen lähettämän automaattihälytyksen liikenneonnettomuudesta. Tapahtumapaikka paikannettiin noin kello 5.20 aikaan.

Poliisin alustavien tietojen mukaan auto on tullut Virtojen suunnasta etelään. Kuljettaja on menettänyt, Hauhuuntien risteyksen jälkeen, ajoneuvon hallinnan ja törmännyt tien vasemmalla puolella oleviin puihin. Autossa olleet mies ja nainen ovat menehtyneet tapahtumapaikalle.

Tapahtuma-aikaan on tie on poliisin mukaan ollut kuiva, eikä asiassa ole syytä epäillä kelin vaikuttaneen tieltä suistumiseen.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kuoleman tuottamisena sekä kahtena kuolemansyyn selvittämisenä.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.