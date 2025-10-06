Lahden Salpausselän koulussa tapahtui maanantaina välikohtaus, jossa oppilas puukotti toista oppilasta käteen, kertoo Lahden kaupunki tiedotteessa.
Puukotus tapahtui aamupäivällä kello 12:45 koulun käytävätiloissa. Tilanteelle oli silminnäkijöitä, ja heitä on kuultu tapauksesta.
Hämeen poliisilaitoksen mukaan kahden koulun oppilaan välille tuli sanaharkkaa, joka eskaloitui fyysiseksi tappeluksi.
Tekijä, 15-vuotias nuori, poistui paikalta. Tekijä ei ole poliisin hallussa ja hänen etsintäänsä jatketaan.
Poliisi on kirjannut asiasta rikosilmoituksen rikosnimikkeellä tapon yritys.
Koulu kertoi aikaisemmin, että ensihoito kävi paikalla tarkastamassa oppilaan välittömästi tapahtuneen jälkeen, eikä hänellä ole välitöntä vaaraa.
Kaupungin mukaan poliisi selvittää tapahtunutta ja jatkotoimenpiteitä. Tapahtumassa osallisena olleiden oppilaiden huoltajiin on oltu yhteydessä. Tapahtunutta käsitellään koulussa perusteellisesti oppilaiden kanssa.
Koulu tarjoaa oppilaille oppilashuollollisia palveluja asian läpikäymiseen.
