Valtatie 9:llä Jyväskylän suunnasta valtatie 3:lle erkaantuvalla rampilla on sattunut 15 henkilöauton kolarisuma, kertoo pelastuslaitos. Osallisena on ollut 25 ihmistä.
Pelastuslaitoksen mukaan hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen kello kymmentä lauantaina aamulla. Tie on ollut erittäin liukas tapahtumahetkellä. Kolarissa olleista autoista useimmat tarvitsevat hinausauton apua.
Ramppi on suljettuna liikenteeltä tilanteen selvittämisen ajan. Jyväskylän suunnasta Helsinkiin päin menevä liikenne ohjataan Tampereen suuntaan onnettomuuspaikan kohdalla.
Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.
Tampereella oli myös toinen onnettomuus Pyhäjärventiellä hieman ennen puolta kahtatoista lauantaina. Yksi henkilöauto oli ajanut ulos Ysitiellä Vuoreksen ja Lahdesjärven liittymässä Jyväskylän suuntaan kuljettaessa. Ajoneuvo vaurioitui ulosajossa hinauskuntoon, kuljettajan kunto tarkastettiin turmapaikalla.
Uutista päivitetty 18.10.2025 kello 11:14: päivitetty tieto 15 henkilöautosta.