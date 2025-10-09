Itä-Suomen hovioikeus on lyhentänyt Lahden konserttitalon asuintornihankkeen puuhamiehenä tunnetun miehen vankeusrangaistusta.
Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehen viime vuonna törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja törkeästä petoksesta viiden vuoden vankeuteen.
Hänet tuomittiin myös maksamaan miljoonakorvaukset asuintornia rakennuttaneen asunto-osakeyhtiön konkurssipesälle ja eräälle säätiölle, jota oli harhautettu sen sijoituksen käytöstä. Korvauksiin tuomittiin osin myös toinen, käräjillä ehdollista saanut mies.
Hovioikeus lievensi Mika Matti Severi Lehdon, 59, rangaistuksen 4,5 vuoteen vankeutta. Lisäksi hovioikeudessa konkurssipesä luopui korvausvaateestaan 2,1 miljoonan euron osalta ja säätiölle maksettavaa korvausta alennettiin 50 000 eurolla.