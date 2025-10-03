Hämeen poliisi on tutkinut viime aikoina useita vakavia väkivaltarikoksia.

Kaksi vanhaa ystävää vietti viime lauantaina iltaa toisen ystävyksen asunnolla alkoholia nauttien. Poliisin mukaan henkilöillä ei ollut illan aikana riitaa, mutta jostain syystä 65-vuotias nainen oli yllättäen ottanut veitsen ja lyönyt sillä ystäväänsä.

Isku osui hengenvaaralliselle alueelle, mutta uhri ei kuitenkaan tarvinnut sairaalahoitoa, koska lyönti ei yltänyt hengenvaarallisen syvälle.

Nainen ei ole aiemmin ollut poliisin kanssa tekemisissä. Poliisin mukaan hän oli pidätettynä, mutta on sittemmin vapautettu. Asiaa tutkitaan tapon yrityksenä.

Puukotus ja väkivaltaa rappukäytävässä

Poliisi kertoo myös tapauksesta perjantaina 19. syyskuuta, kun kolme miestä oli mennyt Lahden Aleksanterinkadulla sijaitsevaan rappukäytävään ja alkanut tappelemaan keskenään.

Kun poliisi oli ehtinyt paikalle, yksi miehistä oli jo poistunut paikalta läheiselle terveysasemalle. Myöhemmin selvisi, että häntä oli puukotettu hengenvaaralliselle alueelle. Puukotuksesta epäillään toista rappukäytävästä tavattua miestä.

– Samoin ilmeni, että samainen mies oli kohdistanut väkivaltaa muutamia minuutteja ennen mainittua puukotusta myös tuntemaansa naiseen. Naiseen kohdistunut väkivalta oli alkanut samaisessa rappukäytävässä, poliisista kerrotaan.

Asiaa tutkitaan asianomistajan olevan miehen osalta tapon yrityksenä ja naisen osalta törkeänä pahoinpitelynä.

Miehet pahoipitelivät toisensa Hennalassa

Hennalassa kaksi miestä riitautui yksityisasunnossa eilen torstaina, mikä eskaloitui väkivallaksi. Molemmat käyttivät teräviä esineitä välienselvittelyssä.

Poliisi löysi asunnosta miehen, jolla oli vähäisiä vammoja. Toinen miehistä löytyi asunnon lähistöltä, ja hänen vammansa olivat vakavia ja vaativat sairaalahoitoa.

Molempia epäillään rikoksista, toista tapon yrityksestä ja toista törkeästä pahoinpitelystä. Noin 40-vuotiaat miehet olivat poliisille entuudestaan hyvin tuttuja.