Amerikkalaisen jalkapallon tunnetuin suomalainen lajin synnyinmailla on Porista lähtöisin oleva Olaus Alinen, 22, joka pelaa Alabaman joukkueessa Yhdysvaltain NCAA-yliopistosarjassa.

Näkyvyyttä todellakin piisaa: Alisen ja hänen 'Bama-tovereidensa otteita näki kauden avauspelissä lähes 11 miljoonaa tv-katsojaa ja joka kotipelissä katsojia paikan päällä Alabaman stadionilla on päälle satatuhatta.

Alinen on tänä syksynä aloittanut kolmannen kautensa joukkueessa, joka on luultavasti seuratuin ja kenties kiihkeimmin kannatettu NCAA-jenkkifutiksessa. Alabamassa yliopistopallo on lähestulkoon uskonnon asemassa, ja sen huomaa kaikesta.

– Olemme tämän kaupungin ja tämän osavaltion ykkösjuttu. Alabamassa ei ole ammattilaisjoukkuetta, ollaan vain me ja (Alabaman verivihollinen) Auburnin yliopistojoukkue. Meidät tunnetaan joka paikassa. Se on ollut hieno kokemus, on ainutlaatuista saada olla osana tätä joukkuetta ja näitä perinteitä, Alinen kuvaa yli 130 vuoden historian omaavan Alabaman yliopistofutiksen merkitystä.

– Toki se on haastavaa. Odotukset ovat korkeammalla kuin missään muualla, ja paine suoriutua myös korkeammalla kuin melkein missään muussa koulussa. Mutta se on myös tosi palkitsevaa. Suomalaiselle uniikki kokemus, ehdottomasti!

Pelkkää hehkutusta ja hurmosta ei pelaaminen yliopistohuipulla ole, kaukana siitä. Alisen "työpäivät" kauden aikana venähtävät helposti aamukuudesta iltakahdeksaan joukkuepalavereineen, kokoontumisineen, harjoituksineen.

– Noita huippuhetkiä ei niin paljon loppujen lopuksi ole, ne ovat ne pelipäivät syyslauantaisin. Muuten on vain raakaa työntekoa päivästä päivään, kuukaudesta toiseen. Mutta totta kai se palkitsee, että pääsee pelaamaan sitten lauantaina 100 000 ihmisen edessä.

"Tämä on raaka bisnes"

Pitkiin päiviin kuuluu myös opiskelu. Rahoitusalaa ja taloustieteitä pääaineinaan lukeva Alinen pärjää koulussa hienosti ja on joukkueessa "ainoa pelaaja kympin keskiarvolla". Hän valmistuu näillä näkymin joulukuussa, vuoden etuajassa. Opiskelut jatkuvat kohti maisterin tutkintoa, ja sitä myöten jatkuvat pelitkin Alabamassa vielä ainakin ensi kaudella.

Raha on aina kuulunut amerikkalaiseen yliopistourheiluun, mutta nykyisin sen asema tuntuu olevan korostetumpi kuin koskaan. Alisellekin elämä tuntuu ammattiurheilijan elämältä.

– Itselle koulu ja sen hoitaminen hyvin on tosi tärkeää. Mutta se paine mitä tulee, isoista rahasummista kun puhutaan, niin kyllähän se tulee pelkästään siitä kentällä suorittamisesta. Ei se koulu loppujen lopuksi kiinnosta valmentajia, tämä on raaka bisnes ja jos ei tule tulosta, joku muu laitetaan sisään, Alinen pohtii.

– Ykköspaine ja -yritys menee futikseen, ja kaikki muu tulee sen jälkeen.

Kehittymistä päivä päivältä - ehkä jopa huippuliigaan asti

Alisen isä Klaus Alinen oli parikymmentä vuotta sitten mukana Yhdysvaltain kuuluisan NFL-ammattilaisliigan joukkueen Atlanta Falconsin harjoitusleirillä. NFL-liigassa häntä ei kuitenkaan nähty.

Hyökkäyksen linjamiehenä pelaava parimetrinen ja 145-kiloinen Olaus ei hehkuttele NFL:stä, mutta lähtökohdat eivät välttämättä ole kovin huonot: Alabaman kasvatteja pelaa NFL:ssä enemmän kuin minkään muun yliopiston pelaajia.

– Ei ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin vain mennä päivä kerrallaan ja toivoa, että joka päivä tulisi kehitystä paremmaksi pelaajaksi. Se on se tärkein juttu. Uskon siihen, että tällaisessa paikassa kuin Alabama, jos hoitaa hommansa niin kuin kuuluu, niin kyllä sitten kaikki muutkin palaset loksahtelevat kohdilleen, nuori mies muotoilee.