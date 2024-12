Yhdysvalloissa yliopistosarja NCAA:n amerikkalaisen jalkapallon korkeimmalla sarjatasolla on kuluvalla kaudella lyönyt läpi suomalainen Aleksi Pulkkinen.

Helsinkiläinen Pulkkinen pelaa South Alabaman yliopistossa lentopotkaisijana eli puntterina. Lentopotkaisijaa käytetään yleensä neljännellä hyökkäysvuorolla, kun vastustajan ei haluta saavan palloa hyvästä kenttäasemasta.

– Kausi on mennyt ihan hyvin. Alkukaudella en ollut aloittavana puntterina. Meillä oli toinen kaveri (Jack Martin) määrätty aloittavaksi. Hänellä sitten ensimmäinen peli ei mennyt ihan putkeen, niin sitten päätettiin laittaa minut kehiin, Pulkkinen kertaa syyskuun alun tapahtumia.

Kun South Alabama Jaguarsille tuli avauskierroksen ottelussa kotitappio North Texasin yliopiston joukkuetta vastaan, oli edessä muutoksia seuraavaan otteluun.

– Pääsin debytoimaan University of Ohioa vastaan. Se meni ainakin riittävän hyvin. Olen päässyt pelaamaan ja pelit ovat menneet hyvin. Kausi on ollut aika opettavainen.

Yli 100 000 katsojan edessä

Pulkkinen kertoo, että hänelle kauden paras peli oli Louisiana State Universityn joukkuetta vastaan. Ottelutapahtuma oli muutenkin kokemus, sillä LSU Tigers pelaa ottelunsa Baton Rougessa Tiger -stadionilla, jonne mahtuu yli 100 000 katsojaa. Urheilusivusto ESPN:n mukaan ottelussa oli yli 102 000 katsojaa.

– Kyllä se tuntui aika kivalta. Kun lähdimme busseilla hotellilta kohti stadionia, oli siistiä nähdä fanien määrä. Meidän reitillä fanit heittelivät kananmunia ja huutelivat kaikenlaista meille. Kun pääsimme stadionille, oli hienoa päästä kentälle alkulämmittelyssä fiilistelemään sitä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Pulkkinen sanoo, että pelin alettua hän keskittyi omaan tekemiseen eikä miettinyt ympäröivää yleisöä ja sen määrää.

– Kenttä kuin kenttä, ei sillä ole väliä onko se Velodromin ulkostadion vai LSU:n stadion. Sama futiskenttä se on ja oma duuni pitää hoitaa. Oli se hieno kokemus, mutta ei siinä tullut mietittyä liikaa.

"Mieli jo ensi kaudessa"

Pulkkinen pelaa toista kauttaan nyt sarjassa. Hän kertoo, että ensimmäinen kausi yliopistomaailmassa meni opetellessa.

– Sen jälkeen olen oppinut enemmän ja olin paljon valmiimpi tähän vuoteen. Nyt kun olen aloittava puntteri, on ollut hyviä pelejä ja sitten vähän heikompiakin. Se kaikki on tuonut kokemusta ja oppia. Mieli on jo ensi kaudessa. Alan satsata siihen ja mietin, mitä teen sitten vielä paremmin.

Pulkkinen kertoo kiertelemättä, että hänen tavoitteensa on amerikkalaisen jalkapallon huippusarja NFL:ssä.

– Kun olen nyt päässyt pelaamaan sellaisia pelaajia vastaan, jotka ovat sillä tasolla, niin näen etten ole niin kaukana siitä. Samalla näen, mitä täytyy tehdä päästäkseen sinne.

Pulkkisen mukaan kyse on pitkälti kiinni omasta harjoitusrytmistä ja siitä, miten omaa kroppaa huoltaa ja syö – siis urheilijan elämästä. Pulkkinen kertoo puhuneensa tutun NFL:ssä pelaavan puntterin kanssa hiljattain ja kysyneensä, mitä hän tekee oman kroppansa kanssa ja miten pitää itseään valmiina kauden aikana.

– Sieltä tuli hyviä neuvoja. Se on sellaista kropan huoltoa ja harjoitteluun keskittymistä.

Seuraavat kaksi kautta tärkeitä

0:44

NFL:n suurin sääntömullistus kymmeniin vuosiin – näin aloituspotku nyt suoritetaan.

24-vuotiaalla Pulkkisella on yliopistoa vielä kuluvan kauden jälkeen kaksi kautta jäljellä.

– Ensi kausi tulee olemaan valmistautumiskausi viimeistä kautta varten, että pääsisin NFL-tasolle. Seuraavat kaksi kautta tulevat olemaan tärkeimmät. Näen olevani vielä seuraavan kauden täällä yliopistossa. Mutta saa nyt nähdä, kun tässä on paljon muuttuvia tekijöitä, että mihin tuulet vievät.

Pulkkinen väistää kysymyksen yliopiston vaihtamisesta ja sanoo South Alabaman yliopistossa olevan hyvät mahdollisuudet päästä seuraavalle tasolle.

– En halua sitä sanoa, mutta onhan se aina mahdollista. Nykyään on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia ympäri Yhdysvaltoja.

Helsinkiläisen aamut alkavat tavallisesti Mobilen kaupungissa Meksikonlahden rannalla pian kello kuuden jälkeen. Sen jälkeen on yliopistojoukkueen harjoituskeskuksessa aamiainen ja palavereja.

– Käymme niissä läpi harjoituksia ja vastustajaa. Sitten on noin tunnin kestävät harjoitukset ja sen jälkeen syödään lounas. Kahdesti viikossa on vielä saliharjoitukset joukkueen kanssa. Sen jälkeen ohjelma riippuu siitä onko koulua vai ei.

Pulkkinen kertoo, että hänen pääaineensa yliopistossa on kansainvälinen politiikka. Hän asuu nyt yliopistoalueen ulkopuolella kimppakämpässä viiden muun kanssa, joista suurin osa on myös amerikkalaisen jalkapallon pelaajia.

– Asuin ensimmäisen vuoden asuntolassa. En nauttinut siitä hirveästi. Tykkään asua paremmissa puitteissa.