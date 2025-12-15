Travis Kelce ja Taylor Swift voivat seurata NFL-kauden huipennusta tällä kertaa kotisohvalta.

Yhdysvaltalaisen poptähden Taylor Swiftin ei tarvitse alkuvuodesta raivata kalenteristaan tilaa amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -loppuottelulle.

Swiftin kumppanin Travis Kelcen edustaman menestysseura Kansas City Chiefsin pitkä jakso NFL-liigan pudotuspeleissä tuli päätökseen, kun Los Angeles Chargers aiheutti joukkueelle jo kauden kahdeksannen tappion. Chiefsin kolmas peräkkäinen tappio tiesi sitä, että joukkue jää NFL-pudotuspelien ulkopuolelle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014.

Chiefs voitti Super Bowlin vuonna 2020, 2023 ja 2024. Finaaliottelun häviävänä osapuolena joukkue oli viime kaudella sekä vuonna 2021.

Kansas City sai rajun lisäiskun 13–16-tappiopelissä Chargersia vastaan, kun joukkueen ykköstähti, pelinrakentaja Patrick Mahomes joutui jättämään kentän päätösminuuteilla. Chiefs kertoi, että Mahomesin polven eturistiside on revennyt ja pelaaja aikoo suunnata leikkaukseen.

– En tiedä, miksi tämän piti tapahtua. En aio valehdella, tämä sattuu. Mutta nyt emme voi muuta kuin luottaa Jumalaan ja hyökätä jokaiseen päivään uudestaan ja uudestaan, Mahomes kirjoitti X-tilillään.

Mahomes, 30, on valittu kahdesti NFL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi.

NFL:n runkosarjaa on jäljellä vielä kolme kierrosta. Kansas Cityn kultasormivalmentaja on paljon mietittävää, sillä joukkue on jäänyt AFC-konferenssin divisioonassaan täysin Denver Broncosin ja Chargersin jalkoihin.