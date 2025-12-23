Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa pelipaikkansa kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Pittsburgh Steelersin laitahyökkääjä D. K. Metcalf on saanut liigalta kahden ottelun pelikiellon, NFL ilmoitti. Syynä on se, että Metcalf huitaisi katsojaa viikonlopun ottelussa Detroitissa.
Detroit Lionsin fani, jolla oli sininen peruukki, huusi Metcalfille jotain. Pelaaja käveli fanin luo, tarttui tätä paidasta ja huitaisi.
Fani väitti, ettei solvannut Metcalfia rasistisesti tai haukkunut tämän äitiä, kuten sosiaalisessa mediassa kerrottiin. Väittämänsä mukaan fani vain kutsui Metcalfia tämän koko nimellä (DeKaylin Zecharius Metcalf).
– Hän ei pidä tuosta virallisesta nimestään, fani julisti Detroit Free Press -lehdelle.
Pelikiellon lisäksi Metcalfia rangaistiin kahden ottelun palkan menetyksellä eli yhteensä 555 556 dollarin sakolla. ESPN:n mukaan Metcalf aikoo valittaa rangaistuksesta.
ESPN väitti myös, että Metcalf on aiempina vuosina valittanut kyseisen fanin käytöksestä pelattuaan Detroitissa Seattle Seahawksin riveissä.