Amerikkalaisen jalkapallon suomalainen huippulupaus teki kovan valinnan Yhdysvalloissa – "Kesäkuun aikana pelkästään matkustettu 20 000 kilometriä"

Alabaman yliopistojoukkue Crimson Tide on juhlinut mestaruutta viimeisen 12 vuoden aikana kuusi kertaa, viimeksi vuonna 2020. Alabamasta on tullut eniten ykköskierroksen varauksia 2000-luvulla, kahdessa viime varaustilauksessa Alabamasta on tullu kahdeksan varausta ensimmäisellä kierroksella. Alinen oli erityisen mielissään, kun sai lopulta tehtyä valinnan.

– Aika hyvällä fiiliksellä. Iso taakka putosi harteilta pois, kun sai vihdoin valittua koulun ja nyt pystyy keskittymään paremmin olennaiseen, Alinen toteaa.

Päätös valinnasta oli pitkä prosessi.

– Oli se todella pitkä. Olen vieraillut Alabamassa neljä kertaa, todella paljon muita vierailuja, kesäkuun aikana pelkästään matkustettu perheen kanssa 20 000 kilometriä. Todella paljon suhteiden luomista siihen kuulunut ja todella paljon aikaa mennyt tähän pisteeseen pääsemiseen, Alinen kertoo.

Mestaruuksien ja varauksien hurjan saldon lisäksi Alinen nostaa esille, että Alabamassa on kaikista parhain ohjelma.

– Ei ollut mitään kysymysmerkkejä, emme löytäneet sieltä yhtäkään negatiivista tekijää. Se on aina ollut sellainen paikka, johon pääsemisestä olen unelmoinut, Alinen sanoo.

Alinen toivoo, että pystyy raivaamaan tietä muille pelaajile ja tuoda lajia esille Suomessa sekä muuallakin Euroopassa. Kysyttäessä Aliselta, että mitä hän tuo suomalaisena Alabamaan, toteaa hän suoraan, että kovaa työtä tekevän kaverin.

– Sinne lähdetään tavoittelemaan pelipaikkaa ja kehittymään pelaajana. Suomalaista sisua vien ehkä mukanani sinne ja toivottavasti se olisi sitä kautta portti NFL:ään, Alinen summaa.

Ulompana linjamiehenä pelaava Alinen on kaksimetrinen ja noin 140 kilon painoinen. Hän on luottavainen sen suhteen, että Alabama on paras vaihtoehtotiellä kohti NFL:ää.

– Harjoittelet parasta kilpailua vastaan, mikä valmistaa sinua peleihin. Kaikki NFL-joukkueet luottavat Alabamaan. Siinä on joukkueilla iso luotto, että pelaajat, jotka tulevat sieltä ovat valmiita. He seuraavat todella tarkkaan, mitä Alabama tekee ja ketä pelaajia siellä on, Alinen sanoo.

– Sellainen tilasto oli, että jos on viiden tähden hyökkäyksen linjamies (Alinen oli arvioitu neljällä tähdellä), niin sinulla on melkein 70 prosentin mahdollisuus tulla varatuksi ykköskierroksella, Alinen päättää.