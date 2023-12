Mahtilajin suomalainen superlupaus suuren äärellä Yhdysvalloissa – "Hänelle varmasti upea kokemus"

Alabama on voittanut peräti 18 NCAA-mestaruutta, viimeksi vuonna 2020. Tällä kaudella se on voittanut 13 pelistään kaikki paitsi yhden, tuo ainoa tappio tuli kauden toisessa pelissä Texasia vastaan syyskuun alkuvaiheissa.

Alabama valittiin NCAA-välieriin neljäntenä joukkueena, ja kohua on nostanut se, että kaikki 13 peliään voittanut Florida State jäi rannalle mestaruuskamppailusta.

Alinen on pelannut tällä tulokaskaudellaan neljässä ottelussa, viimeksi marraskuussa murskavoitossa Chattanoogan yliopistosta. Alabaman seuraavassa ottelussa suomalaisnuorukaista tuskin nähdään, mutta kokemuksesta tulee varmasti melkoinen: NCAA-välierä uudenvuodenpäivänä legendaarisella Rose Bowl -stadionilla Kalifornian Pasadenassa, vastassa kauden ykköseksi rankattu Michigan.

Voittaja kohtaa viikkoa myöhemmin Houstonissa voittajan ottelusta Washington–Texas, ja tuolloin panoksena on mestaruus.

Kalifornian reissu?

Alinen on viihtynyt Alabamassa hyvin, kertoo hänen isänsä, suomalaisen jenkkifutiksen kaikkien aikojen suuruuksiin kuuluva Klaus Alinen . Yliopisto ei salli tulokaskauttaan pelaavien urheilijoiden antaa haastatteluja.

– Olaus on sopeutunut tosi hyvin, nauttii elostaan ja opiskelutkin sujuvat tosi hyvin. Nousujohteisesti on mennyt myös urheilupuolella. Viikonloppuna juttelin hänen kanssaan viimeksi, ja SEC-mestaruuden jälkeen fiilikset olivat tietysti tosi iloiset. Nyt joulun lähestyessä koulu vähän helpottuu, ja menossa on valmistautuminen kohti tuota uudenvuodenpäivän Michigan-ottelua, isä-Alinen kertoo.