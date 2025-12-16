Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan suurimpiin tähtiin lukeutuva Patrick Mahomes leikattiin onnistuneesti maanantai-iltana, raportoi hänen seuransa Kansas City Chiefs.

Mahomes loukkasi polvensa viikonlopun kierroksella ottelussa Los Angeles Chargersia vastaan. Chiefs kärsi tappion ja liigan viime vuosien mahtiseuran saumat päästä pudotuspeleihin tällä kaudella haihtuivat.



Kolme kertaa Chiefsin Super Bowl -voittoon johdattanut ja liigan parhaaksi pelaajaksi kahdesti valittu pelinrakentaja Mahomes, 30, aloittaa seuran mukaan kuntoutuksen välittömästi. Tämän kaltaisista vammoista toipuminen pelikuntoon vie noin yhdeksän kuukautta.



Mahomes sai rohkaisua NFL:n kenties kaikkien aikojen suurimmalta pelinrakentajalta Tom Bradylta, joka koki urallaan vastaavan loukkaantumisen ja palasi silti takaisin huipulle.



– Kovaa työtä se (kuntoutuminen) vaatii. Täyttä sitoutumista, samaa kuin mitä urheilun huippuammattilaiset osoittavat noustessaan ammattinsa huipulle. Se on kovaa hommaa, yksi kovimmista, Brady kuvaili podcastissaan paluuta pahan polvivamman jälkeen.