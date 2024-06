Konsta Kurikka teki historiallisen sopimuksen Pohjois-Amerikkaan – miljoonadiili mielessä: "Puhutaan erittäin merkittävästä askeleesta"

Kurikka, 23, on tehnyt sopimuksen MLB Draft Leaguen kanssa, ja hän matkaa juhannuksen alla Yhdysvaltoihin valmistautuakseen 19. heinäkuuta alkavaan kauteen, joka huipentuu 5. syyskuuta pelattavaan mestaruusotteluun.

– Joukkuetta ei vielä nimetty, mutta mitä todennäköisimmin se on Trenton Thunder, Kurikka kertoo.

Thunder pelaa kotiottelunsa New Jerseyn osavaltiossa, ja joukkue toimi vuodet 2003–2020 suurseura New York Yankeesin alaisuudessa Yhdysvaltain kolmanneksi korkeimmalla portaalla, minor leaguen AA-tasolla.

– Olin siinä aika lähipiirissä treenaamassa pariin otteeseen viime talvena. Se on ihan mukavaa aluetta, ja siellä on erittäin hyvä stadion. Ihan viimeisen päälle puitteet.

– Joukkuetta en sen tarkemmin tiedä, koska ensimmäinen puolisko siitä liigasta on käynnissä, ja siellä on eri pelaajat kuin toisella puoliskolla. Valmentajat ovat entisiä MLB-pelaajia tai -valmentajia, eli hyvissä käsissä varmasti ollaan.

Mikä Draft League?

MLB Draft Leaguen kausi pelataan siis kahdessa osassa. Ensimmäisessä, 4.6.–13.7. pelattavassa osassa mukana ovat amatööripelaajat, ne, jotka ovat varattavissa heinäkuun puolivälissä järjestettävässä MLB:n varaustilaisuudessa.

Varattavia pelaajia ovat käytännössä Pohjois-Amerikassa tai joissakin Väli-Amerikan maissa syntyneet tai opiskelleet amatöörit.

– Noiden maiden ulkopuolelta pelaajia signataan MLB-organisaatioihin eli otetaan vapaina agentteina sisään.

Kurikka kuuluu tähän viimeksi mainittuun ammattilaispelaajien joukkoon, joka antaa näyttöjä MLB Draft Leaguessa 19.7.–5.9.

– Tämä on MLB:n alainen liiga, jossa on erittäin hyvä näytön paikka ja mahdollisuus päästä sopimukseen jonkun organisaation kanssa.

Liigaa on pelattu vuodesta 2021 lähtien, ja MLB-organisaatiot ovat signanneet sen kautta yli 70 Kurikan statuksella pelannutta pelaajaa.

– Tietääkseni siellä on noin 40 pelaajaa per joukkue, ja liigassa on kuusi joukkuetta, eli pelaajia on vuodessa noin 250. Kaikki data, kaikki videot ja kaikki tilastot menevät kaikille MLB-organisaatioille saataviksi. Lisäksi kaikki pelit näkyvät MLB Networkin kautta.

– Puhutaan erittäin merkittävästä askeleesta minun urallani.

MLB:ssä liikkuvat tunnetusti valtavat rahat. Draft Leaguen kohdalla kyseessä ei vielä ole mikään jättipotti, mutta toisaalta se ei tässä kohtaa ole Kurikan arvoasteikossa edes kovin korkealla.

– He maksavat kaikki kulut. Kolme ruokailua päivässä ja majoitukset. Lisäksi tulee viikoittainen kompensaatio, joka on ihan hyvä. Ei voi sanoa, että siinä rikastuu, mutta hyvä, että saa edes jotain kotiin viemisiksi.

Lepopäivät harvassa

MLB Draft Leaguessa pelataan kovalla tahdilla. 49 päivän aikana kertyy 45 ottelua – joskaan syöttäjänä Kurikka ei tule pelaamaan läheskään niitä kaikkia.

– Varmasti tulee pelejä, joissa fyysinen ja psyykkinen kunto ei ole ihan parhaimmillaan; on vähän väsymystä ja paikat jumissa. Siitä pitää vain taistella läpi. Uskon, että se henkinen valmistautuminen, johon on pitkän aikaa jo panostettu tällä minun baseball-urallani, nousee isoon rooliin, kun pelataan tosi tiiviillä tahdilla.

– Lepopäiviä ei oikeastaan tule. Vaikka ei itse pelaisi, kyllä siellä kentän laidalla ollaan joukkueen mukana, katsotaan pelejä ja matkustetaan tosi paljon. Mutta olen valmiina siihen. Nyt kun pääsen Yhdysvaltoihin tutun valmentajan kanssa treenaamaan, niin varmasti käymme läpi, miten se vaikuttaa siihen pelaamiseen, peleihin valmistautumiseen ja fysiikkatreeneihin.

Kurikka harjoittelee syöttövalmentaja Christian Leen ohjauksessa. Hän kävi Yhdysvalloissa neljän viikon treenijaksolla Leen kanssa jo viime vuoden lopulla, ja helmi-maaliskussa ohjelmassa oli kuuden viikon setti.

– Hän valmentaa siellä New Jerseyssä ammattisyöttäjiä. Olen tavannut hyviä kavereita, joista osa on jo pelannut MLB:ssä harjoitusotteluita ja osa sitten minor leaguessa. Minulla on iso luotto Christianiin. Hommat ovat toimineet, kun olen siellä käynyt, ja on mukava päästä taas hänen kanssaan tekemään hommia.

Lee on valmentanut muun muasa Anthony Solometoa, joka on Kurikkaa vuoden nuorempi ja joka solmi kolme vuotta sitten 2,8 miljoonan dollarin sopimuksen MLB-organisaatio Pittsburgh Piratesin kanssa.

– Hän pelaa toistaiseksi vielä minor leagueta. Uskon, että siinä on sellainen tulevaisuuden nimi, joka tulevaisuudessa nousee MLB-areenoille.

Alkuvuoden harjoitusleirin jälkeen Kurikka päätyi Saksaan, Bundesliigassa pelaavan Guggenberger Legionären riveihin. Viime vuoden lopulla hän pelasi Baseball United -nimisen, Lähi-itään kaavaillun ammattilaissarjan tähdistöottelussa Dubaissa.

Silti nyt edessä oleva haaste on urheilulliselta tasolta täysin eri luokaa kuin mikään aiempi.

– Dubaissa oli huippulyöjiä vastassa, mutta se oli se yksi peli, mitä pelasin. Nyt pelataan kokonainen liiga, jossa kohdataan monta kertaa ne samat lyöjät. He pääsevät kartalle siitä, mitä syöttöjä minä syötän, ja minä pääsen kartalle siitä, mihin syöttöihin he tykkäävät lyödä. Tässä pääsee aika hyvään vastakkainasetteluun, ja tiedossa on varmasti hyviä kaksintaisteluita.

– Uskon, että kaikilla, jotka sinne tulevat, on tavoite signata itsensä MLB-organisaation kanssa. Varmasti erittäin kovatasoista peliä on luvassa.

Sopimus mielessä matkaan

Edellä mainittu, Dubaissa pelattu tähdistöottelu oli Kurikan mukaan merkittävässä roolissa siinä, että hän on nyt ensimmäisenä suomalaisena solminut ammattilaissopimuksen MLB:n alaiseen liigaan Yhdysvalloissa.

Kurikka palasi Dubaissa kentälle kyynärpäävamman jälkeen ja esiintyi syöttökummulla vahvasti.

– Sitä kautta porukka huomasi, että voin pärjätä huippulyöijäkin vastaan jo nyt. Yleistaso, kokonaisuus, on noussut. Syötön nopeus on kasvanut, ja kierresyötöt ovat terävämpiä.

– Ja nyt kun on saanut agentin, se on helpottanut tosi paljon. Hyvillä suhteilla Yhdysvaltoihin on totta kai merkitystä.

Kurikan kohdalla puhutaan paljon kovasta kädestä. Hänen verkkosivuillaankin mainitaan erikseen "Suomen kovin mitattu baseball-heitto" – nopeudeltaan 94 mailia eli 151 kilometriä tunnissa. Se on samaa luokkaa kuin MLB-syöttäjien kovimmat syötöt, fastballit, keskimäärin.

Silti syöttämisessä on kyse paljon muustakin.

– Tarkkuus on se, missä erotellaan jyvät akanoista. Mitä korkeammalle tasolle mennään, sen tarkempia syöttäjät ovat. Kontrolli on tosi tärkeää ja arvaamattomuus myös. Puhutaan pitching sequencesta, eli siitä, kuinka hyvin osaa vaihdella syöttöjä oikeaan aikaan ja lukea lyöjää. Ne ovat erittäin tärkeitä juttuja, mutta tarkkuus on ehdottomasti se kaikkein tärkein.

23-vuotiaana Kurikka kokee olevansa hyvällä tiellä kohti unelmaansa. MLB:ssä syöttäjien ikähaitari vaihtelee suuresti, ja esimerkiksi viime vuonna keski-ikä oli 29.

– Valmentaja ja agentti ovat sanoneet, että hyvässä tahdissa ollaan. Nyt pitää vain saada hyvin pelejä alle ja pysyä ehjänä, taistella eteenpäin. Nämä, joiden kanssa olen ollut treenaamassa, ovat kaikki – Solometoa lukuun ottamatta –tehneet sopimuksen MLB-organisaation kanssa 24–25-vuotiaana.

Kurikalla 24 vuotta tulee mittariin ensi tammikuussa, mutta jos kaikki menee juhannuksen alla alkavalla Yhdysvaltain-matkalla niin kuin hän on kaavaillut, sopimuspaperi tuupataan käteen jo ennen sitä.

– Minulla on sen verran kovat tavoitteet, ja olen sen verran kunnianhimoinen kaveri, että toivottavasti syyskuussa on sitten jo sopimus taskussa jonkun MLB-organisaation kanssa. Sitten ovat hommat onnistuneet tosi hyvin.