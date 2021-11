".22 olis hyvä hitmanin ase läheltä korvan taakse" – eteläsuomalaisen lakimiehen epäillään lähettäneen nämä karmeat viestit

Helsingin käräjillä viime viikon maanantaina alkaneen laajan huumejutun on uutisoitu liittyvän espoolaislähtöiseen Mantaqa-jengiin. Syytettynä oleva lakimies ei kuitenkaan kuulu jengiin, kuten ei myöskään suuri osa muista syytetyistä, joita on kaikkiaan 20.

Lakimies on toiminut oikeudenkäyntiavustajana ja ollut työnsä puolesta mukana huumerikosjutuissa. Hänellä on oma lakiasiaintoimisto ja hän on vaikuttanut Etelä-Suomen alueella.

Karut viestit

"Halojata onko meillä jätesäkkejä, ase, paksuja siivoushanskoja..."

– Halojata onko meillä jätesäkkejä, ase, paksuja siivoushanskoja ja nippusiteitä, reppu ja lista velallisesta. Jos on nii mulla on aika hyvä olo tänään ja ei omia töitä. Eli haetaan vittu rahat pois.

– 10min per paikka menee aikaa ja nyt lyön heti sinä kattelet taustalla aseen kanssa jos jollain on jtn pyssyjä minä hakkaan ja vaadin rahat. Ensin pyydetään musiikkia kovemmalle sitten kerään puhelimet pois ja levitän omiin nimiin muovit lattialle ja sulla on sen aikaa mahdollisuus saada rahat sitte kun muovit on lattialla alkaa lyöminen…