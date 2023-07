Seksikästä vai rahvaanomaista? Parjattu ja jopa hävetty trendi tekemässä paluuta valtavirtaan

On päivänselvää, että 2000-luvun alkupuolen muodin kulmakivet, kuten matalavyötäröiset farkut ja ohuet kulmakarvat ovat monen iloksi tai kauhuksi tulleet jälleen muotiin. Nyt The Sun kertoo, että alaselkätatuoinnit ovat tulossa takaisin katukuvaan ylpeämpinä ja seksikkäämpinä kuin ehkä koskaan aiemmin.

Viimeisen vuosikymmenen ajan alaselkätatuoinnit eivät ole olleet tatuoitavien kehonosien kärkikastissa. Päinvastoin, alaselkätatuoinnilla on ollut varsin kyseenalainen maine, minkä johdosta alaselän tatuoinneilla on halventava nimitys tramp stamp.

Muodin huipulla alaselkätatuointeja on pidetty valtavana tyylimokana. Julkkikset kuten Jessica Alba ja Nicole Richie ovat kertoneet haastatteluissa jopa katuvansa alaselkätatuointejaan.

/All Over Press

Naisellinen tatuointi?

The Sun haastatteli Eriniä , 24, joka aikoo pian hankkia itselleen tatuoinnin alaselkään. Hän kertoo rakastavansa 2000-luvun alun muotia.

– Mielestäni ysärin ja vuosituhannen vaihteen trendien henkiin herättäminen on pääroolissa siinä, miksi ihmiset haluavat alaselkäänsä tatuointeja taas kerran. Näimme niitä julkkiksilla ollessamme lapsia. Käykin järkeen, että ne ovat tulossa taas muotiin, Erin pohtii.

Erin muistuttaa, että ihmisten suhtautuminen seksuaalisuuteen ja naiseuteen on edennyt harppauksin verrattuna vuosituhannen vaihteeseen. Sen takia tramp stampin maine pitäisi puhdistaa, tai vähintäänkin miettiä uudelleen 2020-luvun viitekehyksessä.

– Mielestäni ne ovat seksikkäitä. Ovathan ne aina olleet eräänlaisia seksisymboleita, myös negatiivisessa merkityksessä. Se on paikka, jota kaikki silmät eivät näe, Erin toteaa.

Kivulias paikka tatuoida

The Sun haastatteli toista nuorta naista, Xochillia, 21, joka on jo äskettäin käynyt ottamassa alaselkäänsä tatuoinnin. Myös hän yhtyy ajatukseen, että alaselkätatuointi on seksikäs naiseuden symboli.