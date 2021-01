Koululaisia karanteeniin eri puolella Suomea koronatapausten takia

Yksi tartunta löytyi Mikkelin lukion opiskelijalta, ja hänen ryhmänsä on asetettu karanteeniin. Lisäksi yhdellä Urpolan koulun oppilaalla on vahvistettu koronavirustartunta.

Yksi tartunnan saanut on käynyt viime viikolla Crossfit Mikkelin salilla maanantaina 18. tammikuuta kello 16–17 ja tiistaina 19. tammikuuta kello 16–18. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kehottaa Mikkelin lukion ja Urpolan koulun oppilaita, koulujen henkilökuntaa sekä Crossfit Mikkelin salilla käyneitä seuraamaan omaa terveydentilaa.

Vaasan Keskuskoulussa yli 30 ihmistä altistunut

Pohjanmaalla Vaasan Keskuskoulussa on todettu koronavirustartunta, ja tartunnalle on mahdollisesti altistunut 34 ihmistä. Karanteeniin on määrätty 27 koulun oppilasta ja seitsemän henkilökuntaan kuuluvaa.