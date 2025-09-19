Ampumisesta syytetyllä miehellä on runsaasti aiempaa rikostaustaa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion tapauksesta, jossa 24-vuotiaan miehen ampuma luoti tappoi naisen kesken illanvieton huhtikuussa Lohjalla.

Tapahtumapäivänä huhtikuussa syytetty, 20-vuotias uhri ja heidän ystäviään oli viettämässä iltaa vuokramökillä Lohjalla. Syyttäjä vaatii miehelle noin 10 vuoden vankeusrangaistusta taposta. Hän ja uhri seurustelivat tai ainakin olivat seurustelleet aiemmin.

– Käsittelemällä ladattua ampuma-asetta toisten ihmisten välittömässä läheisyydessä, kohdistamalla aseen piipun (uhria) kohti ja painamalla aseen liipaisinta, (syytetyn) on täytynyt pitää menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena, että ase laukeaa ja että laukaus osuu toiseen henkilöön aiheuttaen tämän kuoleman, syytteessä sanotaan.

Miehellä on runsaasti aiempaa rikostaustaa, ja hän oli ehdonalaisessa vapaudessa aiemmasta tuomiosta ampumisen aikaan.

Kun poliisipartio saapui paikalle, mökin oleskelutilassa makasi nuori nainen. Hänen luonaan ollut mies yritti elvyttää naista siihen asti, kunnes paikalle saapui ambulanssi. Ensihoitajat jatkoivat elvytystä, mutta lopettivat sen pian tuloksettomana.

Nuoren naisen vasemmanpuoleisen rinnan alapuolella lähellä sydäntä oli verinen luodin sisäänmenoreikä. Haavakanava kulki sydämen ja aortan läpi.

Ampuminen tapahtui mökin olohuoneessa.Poliisi

Aiemmin tunnelma oli ollut hyvä, paikalla olleet kertoivat poliisille.

Illan aikana saunottiin, grillattiin, juotiin alkoholia ja ammuttiin tölkkejä ilmakiväärillä. Myös huumeita oli tarjolla: mökin oleskelutilan yhdellä pöydällä oli isossa pussissa erinäinen määrä kannabiskasvin kukintoa ja lautaselle oli aseteltu kokaiinia. Poliisi löysi mökiltä myös amfetamiinia ja hasista.

Esiin otettiin ase

Jossain kohtaa 24-vuotias syytetty esitteli mukaan ollutta asetta, .22 kaliiperin revolveria, paikalla olleille. Miehellä ei ollut aselupaa, mutta oman kertomansa mukaan hän oli ollut aseiden kanssa tekemisissä pienestä pitäen ja piti itseään hyvänä aseenkäsittelijänä.

Mökkivieraiden kertomukset erosivat siinä, mitä tilanteessa tarkkaan ottaen tapahtui. Kertomuksissa oli ristiriitaa sen välillä, missä

eri henkilöt olivat ja seisoiko vai istuiko ammuttu nainen.

Tunnelma kuitenkin muuttui aivan yllättäen.

– Kuuntelimme rappia, kunnes kuulin pamauksen. En ollut varma oliko pamaus kuulunut pihalla olleesta autosta vai mistä. Huomasin tytön kaatuneen lattialle, ammuttua naista elvyttänyt mies kertoi poliisille.

Syytetty itsekin kertoi käsitelleensä asetta, "räplänneensä sitä, kunnes kuului poks". Mies ei kuitenkaan osannut kertoa, minkälainen te hänellä oli aseesta sen lauetessa. Hän ei myöskään osannut kertoa, mihin suuntaan ase osoitti. Hän kertoi aseen olleen mukana siltä varalta, että hän kohtaisi peuran käydessään koiran kanssa metsässä.

– Jos menen koiran kanssa mettään, näen peuran ja koira vouhoaa sen perään. Niin en ammu sitä peuraa, mutta ammun sillä aseella puuhun.

"Taposta en lähde lusimaan"

Silminnäkijöiden mukaan syytetty meni laukauksen jälkeen paniikkiin. Hän huusi laukauksen olleen vahinko ja käski sanomaan, ettei hän ollut paikalla. Mies poistui mökistä ja heitti aseen läheiseen rantapusikkoon. Hän ei osannut kertoa poliisille miksi.

Mies myönsi jo ensimmäisissä kuulusteluissa syyllistyneensä rikokseen, kuolemantuottamukseen ja ampuma-aserikokseen. Hänen mukaansa tapahtunut oli traaginen vahinko.

– Mutta taposta en lähde lusimaan.

Viimeisessä kuulustelussaan epäilty halusi lisätä, että on itkenyt jokaisessa kuulustelussa, mutta poliisi ei merkinnyt sitä pöytäkirjoihin. Samassa kuulustelussa poliisi on kirjannut, että mies alkoi itkeä, kun poliisi antoi hänelle mahdollisuuden näyttää, millä tavalla hän käsitteli asetta mökillä.

– En todellakaan halua koskea tuohon, en ole mikään idiootti.

– Miksi et halua koskea siihen?

– No luuletko että kosken tuollaiseen aseeseen, millä on tapahtunut tollainen vahinko?

– Mitä ajattelet asiasta jälkikäteen?

– No sä voit ite ihan miettiä, mitä tästä ajattelen. Olen ollut vitun huonona linnassa, ressaan päivittäin näitä asioita. Kirjoittelen (ammutulle naiselle) kirjeitä.

MERKITÄÄN: Kuulusteltava alkaa itkeä, pöytäkirjassa lukee seuraavaksi.