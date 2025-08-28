Parikymppinen mies ampui nuoren naisen illanvietossa Lohjalla – sanoo vain esitelleensä asetta

Syyttäjä vaatii 24-vuotiaalle miehelle vajaan kymmenen vuoden vankeustuomiota jutussa, jossa miehen ampuma luoti surmasi naisen kesken illanvieton.

Tapahtumapäivänä huhtikuussa syytetty, 20-vuotias uhri ja heidän ystäviään oli viettämässä iltaa vuokramökillä Lohjalla.

Syytetyn kirjallisen vastauksen mukaan hän ja nainen seurustelivat. Oikeudenkäynnissä paikalla olleen Ilta-Sanomien mukaan uhri oli kuitenkin aiemmin kertonut äidilleen, että he olivat eronneet.

Syytetyn vastauksen mukaan mökillä tunnelma oli hyvä ja illan aikana saunottiin, grillattiin, juotiin alkoholia ja ammuttiin ilmakiväärillä.

Osa paikalla olleista käytti myös huumeita, vastauksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan kesken illanvieton mies ampui naista luvattomalla aseella noin metrin etäisyydeltä. Nainen kuoli ampumapaikalle ensiavusta huolimatta.

Sanoo esitelleensä asetta

Mies kiistää ampuneensa naisen tahallaan ja sanoo, että kyseessä oli vahingonlaukaus.

Hän sanoo esitelleensä asetta, kun hänen mukaansa ase laukesi vahingossa ja laukaus osui sohvalla muiden seurueen naisten kanssa istuneeseen uhriin.

Syyttäjä vaatii miehelle tuomiota taposta, ampuma-aserikoksesta ja huumausainerikoksesta.

– Käsittelemällä ladattua ampuma-asetta toisten ihmisten välittömässä läheisyydessä, kohdistamalla aseen piipun (uhria) kohti ja painamalla aseen liipaisinta, (syytetyn) on täytynyt pitää menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena, että ase laukeaa ja että laukaus osuu toiseen henkilöön aiheuttaen tämän kuoleman, syytteessä sanotaan.

Syyttäjän mukaan mies myös yritti hävittää aseen teon jälkeen.

Mies kiistää tämän ja sanoo, että heitti aseen ulos ikkunasta hätääntyneensä ja paniikissa. Hän sanoi myös kertoneensa poliisille myöhemmin paikan, johon oli aseen heittänyt.

Miehellä on runsaasti aiempaa rikostaustaa, ja hän oli ehdonalaisessa vapaudessa aiemmasta tuomiosta ampumisen aikaan. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tuomion asiassa myöhemmin.