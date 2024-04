"Moro Youtube! Tänään testataan…", mies sanoi videolla ja ampui ilmakiväärillä toiselta keuhkon puhki

Video ampumisesta nettiin

Luoti vain senttien päässä maksasta

Oikeus: Ihmisten ymmärrettävä, että ilmakivääri voi tappaa

Oikeus myös muistutti, että pelkästään Suomessa on sattunut aiemmin useita tapauksia, joissa ihminen on kuollut ilmakiväärin luotiin. Se piti yleisenä tietona sitä, että ilmakiväärikin on hengenvaarallinen ase. Siksi se katsoi, että miehen on täytynyt vähintäänkin mieltää uhrin kuoleman olevan hänen menettelynsä todennäköinen seuraus.