Darts-legenda Phil Taylor jättää ranskalaiset ja tavalliset perunat syömättä. Asian taustoitus oli erikoinen.

Entinen dartsin suurpelaaja, lajia 1990-luvulta 2010-luvulle hallinnut ja 19 maailmanmestaruutta voittanut Phil Taylor avasi nykyisiä ruokailutottumuksiaan Metro-lehdelle.

65-vuotias englantilainen herrasmies raportoi syövänsä päivälliseksi yleensä hapanleipää, avokadoa, hiukan oliiviöljyä ja balsamiviinietikkaa, tomaatteja tai uppomunaa ja hiukan juustoa.

– Olen koukussa siihen, rakastan sitä, hän lisäsi.

Taylor selvitti käyneensä jopa verikokeissa pystyäkseen syömään "veriryhmänsä mukaan".

– Veriryhmäni on kummallinen, se on peräisin Mongoliasta. Sen täytyy olla ajalta, kun mongolit valtasivat maailmaa, joten minulla on heidän veriryhmänsä. Jos siis syön riisiä kiinalaisessa ruoassa, minulle ei tule lainkaan vatsavaivoja. Mutta jos syön ranskalaisia, perunoita tai leipää, vatsani menee sekaisin ja saan närästystä, ex-mahtipelaaja pudotteli.

Veriryhmäselitys kuulostaa kummastuttavalta. Daily Mail huomautti asiantuntijoiden todenneen, ettei mongolialaista veriryhmää ole olemassa. Mongolialaisilla on samat neljä veriryhmää kuin muillakin: A, B, AB ja O.

Brittilehti kirjoitti, ettei ole myöskään näyttöä siitä, että mongolialaisilla olisi erityisiä ongelmia perunoiden kanssa.

Daily Mail pohti, että dartslegenda saattoi viitata geenimuunnokseen, joka vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti ihminen pilkkoo tärkkelystä – joskin se, ettei Taylorilla ole riisin kanssa ongelmaa, heikentää selitystä.

– On myös mahdollista, että hän noudattaa niin sanottua veriryhmädieettiä – pseudotieteellistä ruokavaliota, jossa ihmisiä kehotetaan välttämään tiettyjä ruokia veriryhmänsä perusteella, lehti puntaroi.