Nyt puhuu dopingennätyksen tehnyt kehonrakentaja – Anton, 28, lataa uskomattoman väitteen

Venäläinen Sports.ru-sivusto raportoi, että paitsi että käry yhdeksästä kielletystä aineesta oli Venäjän ennätys, se on kaiketi ennätys myös maailmanlaajuisesti. Lähelle pääsee yhdysvaltalainen maantiepyöräilijä Kayle Leogrande , joka on aiemmin kärynnyt seitsemästä aineesta.

– No, on aina kiva olla ennätyksen haltija, Anton Gerasimov täräytti Sports.ru:lle.

– Ja urheilu on politiikan ulkopuolella, kyllä, Gerasimov heitti.

Puolustautuminen

– Kolme niistä on diureetteja, joita tarvitaan ylimääräisen nesteen poistamiseen, ja yksi on haittavaikutusten vähentämiseen. Valitettavasti median on helpompi olla selventämättä sitä, vaan kirjoittaa juuri niin.