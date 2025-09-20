Dartsin teinisensaatio Luke Littler säikäytti seuraajansa vihjailemalla somevideollaan lopettamisella.
18-vuotias Littler julkaisi torstaina sometileillään videon, jossa hän puhui ”astumisesta taka-alalle.”
– Tiedätte, että viimeiset kaksi vuotta olen tehnyt hienoja juttuja, kuten voittanut Valioliigan 17-vuotiaana debytanttina ja maailmanmestaruuden 18-vuotinaana – nuorimpana koskaan, Littler aloitti.
– Haluan vain sanoa kiitokset kaikille faneilleni, jotka ovat tukeneet minua viimeiset kaksi vuotta. Se on ollut ilmiömäistä.
– Se tulee sokkina joillekin ihmisille, että aion astua taka-alalle. Tämä ei ole ollut helppo päätös. Haluan nyt tehdä jotain, jota todella, todella rakastan, Littler jatkoi faniensa kauhistuttamista.
Videon lopussa ”Luke the Nuke” asetteli ikonisen violetin paitansa tuolin selkänojalle ja mutisi taustalta heikosti kuuluvan lauseen:
– Mahtoivatko he uskoa tuon?
Totuus paljastui seuraavana päivänä, kun tieto EA Sportsin uudesta jalkapallopelistä FC 26:sta tuli julki. XBoxin videolla Littler on hoivakodissa ottamassa mittaa muista asukkaista konsolipelillä.
– Nyt aion keskittyä siihen, mitä todella, todella rakastan, Littler toisti.