Norjalaistähdet hakevat voittoa yllättävällä kikalla – löytyykö tämä "salaisuus" sinun keittiöstäsi?

– On olemassa käsitys, jonka mukaan leivinjauhe tekee kehosta emäksisemmän ennen lähtöä. Sillä saattaa olla jonkinlainen vaikutus siihen, että energiatasot nousevat ja keskittyminen paranee. Monille se on osa prosessia, jolla valmistaudutaan starttin, Ingebrigtsen kertoo.

Leivinjauheen vaikuttava aineosa on siis ruokasoodan vetykarbonaatti. NRK:n mukaan selitys on se, että kakkujen kohottamiseen tarkoitettu jauhe auttaa torjumaan maitohappoa urheilijan kehossa.

Aine on yksi urheilussa sallituista, suorituskykyä parantavista aineista. Ruokasoodan käytön yleistymisestä huippu-urheilussa on kirjoittanut aiemmin muun muassa The Telegraph.