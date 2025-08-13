Maailmanmestaruus kääntyi syöksyksi – tähtipelaajasta synkkä arvio: "Erittäin surullista"

Dartsin vuoden 2023 maailmanmestarin Michael Smithin ura on sellaisessa luisussa, jonka oikaiseminen on laji-ihmisten mukaan erittäin haastavaa.

Smith, 34, kaatoi pelaajalegenda Michael van Gerwenin ikimuistoisessa MM-finaalissa tammikuussa 2023. Puolen miljoonan punnan jättipotin saanut Smith on sittemmin ollut ongelmissa heittämisensä kanssa.

Jo vuosia häntä vaivannut niveltulehdus on pahentunut. Smith luuli aluksi, että ärtyminen johtuu kylmästä säästä.

– Se pahenee koko ajan. Ranteeni turpoaa ja se on jatkuvasti kipeä, minkä seurauksena en pysty taivuttamaan sitä, 19-vuotiaana molemmat ranteensa murtanut Smith selvitti Sky Sportsille viime helmikuussa.

Smithillä on ollut ongelmia myös jaloissaan, ja hän kävi aiemmin tänä vuonna olkapääleikkauksessa. Smith on joutunut vetäytymään lukuisista turnauksista. Häntä ei myöskään valittu arvostettuun Valioliigaan tällä kaudella. Maailmanlistalla hän on romahtanut sijalle 21.

Yksi aallonpohja oli karsiutuminen World Matchplay -turnauksesta heinäkuussa. Smith jäi edellisen kerran rannalle kyseisestä kisasta vuonna 2013.

– Kuinka tämä on mahdollista? Tämä on hulluutta, asiantuntija Matthew Edgar hämmästeli tuolloin.

Michael Smithillä on ollut vakavia terveyshuolia heittokädessään. Kuva viime tammikuulta./All Over Press

Hollantilaiset darts-tähdet Jermaine Wattimena ja Vincent van der Voort puntaroivat Smithin tilannetta Darts drait door -podcastissa.

– Se on uskomatonta, kuinka nopeasti asiat voivat mennä vikaan. Hän on maailmanluokan lahjakkuus, mutta nyt kyse on tilanteen käsittelemisestä, Van der Voort totesi The Sunin mukaan.

– Maailmankiertue ei odota ketään. Kun ote alkaa lipsua, palaaminen on erittäin haastavaa, vaikka olisit huippupelaaja.

Wattimena, joka on tällä hetkellä maailmanlistan 26. sijalla, menetti aiemmin urallaan kiertuekorttinsa.

– Tämä on erittäin surullista, hän summasi Smithin tilanteen.